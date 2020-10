Operação policial em conjunto com equipes da Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal encontrou irregularidades em dois bares de Rio Preto, na noite desta sexta-feira (16)

publicado em 17/10/2020

Operação aplicou auto de infração em choperia na avenida Murchid Homsi (Foto por: Colaboração do leitor)

Uma operação policial conjunta com equipes da Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou irregularidades por aglomeração, na noite desta sexta-feira (16). De acordo com a Polícia Militar, os proprietários de um bar no bairro Higienópolis e de uma choperia na avenida Murchid Homsi receberam auto de infração e penalidades devido a quantidade de pessoas no local (sentadas nas mesas) exceder o limite previsto em regulamentações de distanciamento social.O empresário Jorge Aguiar, proprietário do Chopão - um dos bares flagrados -, afirmou que recebeu uma notificação, mas disse que não entende o cálculo feito pela fiscal da Vigilância Sanitária porque, segundo ele, o local é aberto e não estava funcionando de maneira irregular."O meu terreno é grande. Das 120 mesas que tenho na casa, estamos usando apenas 40. Nós temos um segurança que fica o tempo todo fiscalizando os clientes, verificando se eles estão usando máscaras e orientando na mesma hora. Os clientes só tiram as máscaras para comer e levantam apenas para ir ao banheiro. Ela (a fiscal) disse que em 960 metros que tenho no espaço, só poderia estar 36 pessoas no local. Eu não entendi o cálculo dela, não batia. Eu estou fazendo o que manda o protocolo, aferindo a temperatura dos clientes, colocando uma mesa com distância de dois metros e meio cada uma e segurança de olho no uso das máscaras”, disse.Ainda de acordo com a Polícia Militar, após o encerramento das fiscalizações, não houve ocorrência de aglomerações.*DL News