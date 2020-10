O Tucura e sua vice, Mônica Garcia brigaram pouco tempo depois de se elegerem e agora se enfrentam. Eles também terão Celso Ferracini como adversário

publicado em 02/10/2020

O atual prefeito Tucura busca a reeleição e vai enfrentar sua atual vice, a Mônica Garcia e também o servidor estadual Celso Ferracini (Foto: Justiça Eleitoral )

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brContinuando com o giro pelas eleições na região, em Cardoso ex-companheiros de chapa vão se enfrentar na disputa pelo cargo de prefeito. O atual prefeito Jair Cesar Nattes, o Tucura (PSD) e a atual vice-prefeita, Mônica Garcia (PTB) brigaram logo após serem eleitos em 2016 e agora estão em lados opostos no pleito.Tucura vai para a reeleição tendo Silvia como vice, enquanto Mônica escolheu o atual vereador Deva como companheiro de chapa. Mas os dois não estão sozinhos no páreo, o servidor público estadual, Celso Ferracini, do Solidariedade, também quer ser prefeito de Cardoso e, para isso, fez composição com o mecânico, Carneiro do Mano.Os três disputarão os votos dos 10.298 eleitores da cidade. Há ainda 85 candidatos a vereador disputando uma vaga na Câmara Municipal.