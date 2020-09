Porcentagem levaria a região para a fase amarela do Plano SP de flexibilização; mas os dados do governo de São Paulo, ainda desta quarta-feira (2), apontam que a região está com 77,8%

O secretário de Saúde de São José do Rio Preto (SP), Aldenis Borim, afirmou na coletiva desta quinta-feira (3) que o DRS (Departamento Regional de Saúde) da região está com 70,8% da ocupação de leitos de UTI para tratamento do coronavírus.A porcentagem levaria a região para a fase amarela do Plano SP de flexibilização. Mas os dados do governo de São Paulo, ainda desta quarta-feira (2), apontam que a região está com 77,8% - o que mantém a fase laranja. A atualização do governo é feita no fim do dia.“Hoje o DRS 15, que tem os 102 municípios, está em 70,8%. Estava em 78%, depois 77%, e agora 70,83%. Na realidade a gente não pode trabalhar com coisas pontuais, mas o todo que vem acontecendo. Nós, de Rio Preto, não posso responder pela região, eu sei o que acontece em Rio Preto. Aqui digo que os dados são reais e Rio Preto hoje tem taxa de ocupação abaixo de 75% também”, afirma o secretário.Rio Preto conseguiu nesta semana mais 30 leitos de UTI para os hospitais da cidade. Até esta quinta-feira, 24 já estão em funcionamento. São 10 leitos no Hospital Austa, oito no Hospital de Base e seis na Santa Casa, sendo que na próxima semana mais seis serão instalados no hospital.O secretário afirmou que os novos leitos não é apenas uma questão econômica, para mudança de fase.“Essa estatística de mudança de fase não tenho condição de prever o que vai acontecer com as análises amplas. Um dia ou outro pouco importa, precisa ver o todo. Tomamos uma atitude não para mudar de fase, mas porque as Upas e o hospital de Jaci estão no limite de ocupação”, diz Borim.Casos em Rio PretoSão José do Rio Preto (SP) registrou mais 10 mortes e 354 novos infectados pelo novo coronavírus, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (3) pela Secretaria de Saúde.No número de casos, a cidade chegou a 17.601 infectados desde o início da pandemia na cidade, no mês de março. Já o número de mortes chegou a 448.A Secretaria de Saúde mudou a metodologia para divulgação de novos casos. Eles passarão a ser divididos entre aqueles que resultaram de testes sorológicos e PCR. Ao todo, dos 354 resultados anunciados 138 são de testes sorológicos e 216 do PCR.A divisão, segundo a secretaria, é fundamental já que revela os contaminados já em fase final de recuperação, no caso o teste sorológico, em que o resultado positivo só é possível na fase aguda das infecções recentes com resultados através do PCR, até o 7º dia, considerado o melhor teste.Dos 17.601 confirmados para Covid-19, 14.685 já estão recuperados (83% do total), 1.921 são profissionais da saúde e outros 1.897 apresentaram a síndrome respiratória aguda grave (SRAG).Atualmente Rio Preto tem 330 pacientes internados, sendo que 206 positivos para Covid-19 (104 em UTI e 102 em enfermarias).*G1