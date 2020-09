Live solidária da Polícia Militar de Rio Preto arrecadou 10 toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social

publicado em 28/09/2020

Coronel Fábio cantou Milionário e José com a dupla Tony & Kleber (Foto: Reprodução)

Recém recuperado da Covid-19, o coronel da Polícia Militar Fábio Rogério Cândido, comandante do CPI-5, soltou a voz durante live solidária realizada pela PM em Rio Preto, no último sábado (26). Junto da dupla Tony & Kleber, o coronel cantou a música "Sonhei com você", de Milionário e José Rico. Além da dupla sertaneja, a live contou com a apresentação da Banda Regimental de Música do CPI-5 Rio Preto."A gente sabe que neste período [de pandemia] as pessoas que adoecem sofrem muito, e digo por mim mesmo, porque passei maus bocados com a doença. Aí você se lembra de Deus. Aquilo que é mais simples para o ser humano, que é respirar, você não consegue. Mesmo aquele que não acredita, fala: meu Deus, me ajuda", disse o coronel.Ele ainda completou: "Como um dos recuperados da Covid, a gente sabe o quanto essa doença é grave, quantas vidas, quantos amigos nós perdemos. Esse é um grande problema. O outro é a diculdade nanceira das famílias. E por isso nós estamos aqui transformando nossa fé em concretude", armou.Até o final da live, a Polícia Militar já havia arrecadado 10 toneladas de alimentos e 900 litros de leite, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social em Rio Preto e região. No YouTube do CPI-5, a live, que teve duração de 2 horas e 40 minutos, foi vista por 4.927 pessoas*Diário da Região