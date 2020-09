Anúncio foi feito pelo prefeito André Pessuto em uma rede social; novas medidas serão adotadas pela rede

publicado em 23/09/2020

No município, também foi realizada uma pesquisa com pais e professores, na qual aproximadamente 90% não se sentem seguros no retorno às aulas (Foto: Reprodução/Mídias)

Em Fernandópolis, as aulas da rede municipal de ensino vão ser retomadas somente em 2021, segundo anunciado pelo prefeito André Pessuto, na tarde desta terça-feira, dia 22, em uma rede social.

De acordo com o prefeito, na semana passada, o Comitê de Contingência do Coronavírus aprovou por unanimidade o não retorno às aulas em Fernandópolis.

“Criamos um Comitê Educacional para dar legalidade às ações e respaldo aos pais e professores. Vou assinar um Decreto, seguindo as orientações técnicas da equipe, definindo o retorno das aulas em 2021”, destacou André Pessuto.

Ainda de acordo com o gestor, Fernandópolis está sendo um exemplo nacional no controle do coronavírus. “Basta ver os números, graças aos nossos profissionais e as nossas decisões. Assim, vou continuar, seguindo e ouvindo os nossos técnicos”, completou.

*OExtra.Net/Breno Guarnieri