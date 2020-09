Deflagrada em comemoração ao “Dia da Árvore” e “Dia do Policial Militar Ambiental”, a Operação Jequitibá foi realizada nos dias 21 e 22 de setembro

publicado em 24/09/2020

Deflagrada em comemoração ao “Dia da Árvore” e “Dia do Policial Militar Ambiental”, a Operação Jequitibá foi realizada nos dias 21 e 22 de setembro e contou com 1.320 policiais militares distribuídos em 452 viaturas quatro rodas e 52 náuticas.

Em Fernandópolis, o efetivo da 1ª Sargento Sarah Carvalho, contou com o apoio de 43 policiais ambientais que atuaram também em outros municípios no decorrer da operação, apreendeu animais silvestres e exóticos que estavam sendo mantidos em cativeiros sem autorização.

Na Operação que foi realizada em todo o Estado de São Paulo destaca-se o fechamento de uma fábrica clandestina de balões em Taubaté. As ações contra o tráfico da fauna silvestre, de combate ao desmatamento, queimadas e mineração clandestina.

Além do policiamento terrestre, náutico, marítimo e aéreo, a Polícia Militar Ambiental também lançou, por meio das suas redes sociais, uma campanha que visa conscientizar a defesa das árvores e realizou a distribuição e plantio de mudas de árvores nativas em diversas regiões do Estado, em especial, as que foram afetadas por queimadas.

“Preservar as árvores significa, resumidamente, cuidar, proteger e perpetuar toda e qualquer espécie de vida neste planeta para a atual e as futuras gerações”, destacou a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo.