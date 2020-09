A ação foi desenvolvida pelas Polícias Civil e Militar de Jales

publicado em 30/09/2020

Material apreendido pela Polícia durante o registro da ocorrência (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

No final da tarde desta terça-feira, 29, outra ação realizada em conjunto pela Polícia Civil e Polícia Militar de Jales resultou na apreensão de mais de seis quilos de maconha e prisão de dois traficantes.

Investigadores da DISE de Jales receberam informação de um possível esconderijo de drogas no Parque Industrial I, e montaram campana nas imediações, quando então viram um rapaz sair daquele local com uma mochila nas mãos e embarcar em um veículo de aplicativo.

Com o apoio da Polícia Militar, o veículo foi abordado e, com o passageiro, foram encontrados onze tijolos de maconha e uma balança de precisão. Os policiais foram, então, até a residência de onde o rapaz saiu, e lá encontraram outro rapaz, no interior do imóvel, mais seis porções de maconha.

Os dois foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária onde o Dr. Nilton Cangussú, Delegado de Polícia responsável pela DISE de Jales, determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito por Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico.



