publicado em 26/09/2020

Corpo foi encontrado às margens de um córrego em Rio Preto (Foto: Renato Pavarino/G1)

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto (SP) prendeu um homem suspeito de roubar e matar um idoso de 67 anos.

O corpo da vítima foi encontrado em estado avançado de decomposição às margens de um córrego, no bairro Residencial Monte Verde, em 19 de fevereiro de 2020.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o idoso criava cabeças de gado para se sustentar, mas que os animais tinham sumido, levantando a suspeita de que a vítima teria sido vítima de latrocínio.

Em seguida, as equipes descobriam que, antes do corpo ser encontrado, um homem teria ido ao local do crime e colocado os animais em um caminhão.

O motorista foi localizado e informou que as cabeças de gado estavam em um sítio de Monte Aprazível (SP). Policiais foram à propriedade rural, recuperam os animais e atuaram o dono por receptação.

Ainda segundo a Polícia Civil, equipes colheram provas, localizaram o suspeito de cometer o latrocínio e realizaram a prisão.

O criminoso de 36 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e responderá em regime fechado pelo crime de latrocínio.



*G1.com