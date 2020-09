Ele já está no comando da unidade da PF desde o início do mês

publicado em 05/09/2020

O novo chefe integrava os quadros da PF em Ribeirão Preto onde já atuou em diversas operações policiais . (Foto: Reprodução)

O Delegado Federal Jackson Gonçalves é o novo chefe da Delegacia de Polícia Federal em Jales. Ele já está no comando da unidade da PF desde o início do mês.

A unidade da PF em Jales está estrategicamente instalada nas proximidades das divisas de SP com MS e MG e tem grande relevância nas ações de inteligência da PF. O novo chefe integrava os quadros da PF em Ribeirão Preto onde já atuou em diversas operações policiais.

Considerando a experiência do novo chefe e a importância da unidade policial, ele foi convidado para comandar a PF em Jales em substituição ao DPF Cristiano Pádua da Silva, que assumiu a chefia da PF em São José do Rio Preto.

De acordo com o novo chefe, A PF deve continuar as ações de investigação em curso e intensificar o combate ao tráfico de drogas, contrabando, corrupção e lavagem de dinheiro na região. Com a proximidade das eleições municipais, a PF já prepara o efetivo para atuar no combate aos crimes eleitorais com o objetivo de garantir a lisura no pleito eleitoral que se aproxima.

*O Extra.Net