Segundo a Guarda Civil Municipal, foram fiscalizados 115 veículos e elaborados 92 autos de infração

publicado em 22/09/2020

Jovens e adolescentes foram flagrados em loteamento de Catanduva (Foto: Arquivo Pessoal/G1)

Mais de 200 pessoas foram abordadas durante operação realizada para coibir aglomeração e rachas no Loteamento Horizon, em Catanduva, na madrugada de sábado, 19.

A ação envolveu equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (CGM), Polícia Rodoviária, Vigilância Sanitária e do Conselho Tutelar.

Segundo a Guarda Civil Municipal, foram fiscalizados 115 veículos e elaborados 92 autos de infração.

Ao todo, 56 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, sendo que três foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Além disso, 12 condutores se recusaram a realizar o teste e três motocicletas e 27 carros foram apreendidos. Três guinchos foram utilizados para levar os veículos ao pátio.

“Nós também conduzimos uma menor de 12 anos ao plantão policial. Ela foi flagrada ingerindo bebida alcoólica com um jovem. Outros cinco menores ficaram no local, sob responsabilidade do Conselho Tutelar, aguardando a presença dos pais e responsáveis”, afirma o comandante da GCM, Luiz Carlos Larocca.



*G1.com