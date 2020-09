Fumaça prejudica principalmente os motoristas que estão indo no sentido Rio Preto a Mirassol (SP)

publicado em 30/09/2020

Fumaça atrapalha a visão de motoristas no trecho da Washington Luís (Foto: Reprodução/TV TEM)

Um incêndio atrapalha o tráfego de motoristas na Rodovia Washington Luís, na região de São José do Rio Preto (SP), no início da tarde desta quarta-feira (30).

De acordo com os bombeiros, o incêndio atingiu o canteiro central e também em uma das laterais da pista no Km 444. A fumaça prejudica principalmente os motoristas que estão indo no sentido Rio Preto a Mirassol (SP).

Por causa do incêndio, o trânsito na alça de acesso da rodovia para a região norte de Rio Preto está interditado. A Guarda Municipal está no local orientando o fluxo dos carros.



*G1.com