Veículo parou com as quatro rodas para cima

publicado em 08/09/2020

Acidente foi registrado na rodovia Washington Luís em Rio Preto. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um acidente matou uma idosa de 76 anos e deixou três pessoas feridas na rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto, na tarde desta segunda-feira, 7.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro em que mulher estava capotou após o motorista perder o controle da direção.

O condutor e outros dois passageiros foram socorridos e levados para o Hospital de Base. A idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

De acordo a Polícia Rodoviária Estadual, o carro parou no canteiro central da rodovia, com as quatro rodas para cima. O trânsito não precisou ser interditado.

Fonte:G1