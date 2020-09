Caso aconteceu na terça-feira, 22, em uma rua no bairro Vila Zilda, em Rio Preto

publicado em 23/09/2020

O pintor foi preso em flagrante por furto e o combustível foi devolvido ao dono do caminhão (Foto: Reprodução/Mídias)

Pintor de 49 anos foi preso, na manhã de terça-feira, 22, após furtar 35 litros de etanol e dois litros de diesel de um caminhão-tanque que estava estacionado na Vila Zilda, em Rio Preto.No momento do furto, o motorista estava na cabine, mas não viu o delito. O pintor alegou que precisava do combustível para ir trabalhar. Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia chegou ao suspeito após denúncia de um vizinho do homem que o pegou em agrante no ato.Os polícias foram até a casa do pintor e encontraram recipientes de plástico onde os combustíveis estavam armazenados. Os policiais foram até o local onde o caminhão estava estacionado e abordaram o motorista na cabine. Ele armou à polícia que não observou que o combustível estava sendo furtado.O autor armou que retirou o combustível que cava no cano de saída do caminhãotanque. Em depoimento, ele disse que já furtou combustível deste mesmo modo outras vezes e que cometeu o delito para abastecer o carro de seu colega para que eles pudessem ir até a obra onde trabalham.O pintor foi preso em flagrante por furto e o combustível foi devolvido ao dono do caminhão.*Diário da Região