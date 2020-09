Os organizadores não tinham alvará para a realização do evento

publicado em 28/09/2020

Além da aglomeração, os organizadores não tinham alvará para realizar a festa (Foto: Arquivo Pessoal)

Na madrugada deste domingo, 27, uma festa com cerca de 500 pessoas foi interrompida pela Guarda Civil Municipal (GMC) em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar no local do festa, a GMC solicitou o alvará aos organizadores, que admitiram que não tinham o documento.

Para participar da festa, era cobrado o valor de R$ 20 para mulheres e R$ 30 para os homens, além de R$ 20 para o estacionamento.

Uma adolescente de 17 anos que estava no local foi levada para a delegacia, e em seguida foi liberada aos pais.

Apesar da resistência dos organizadores, que chegaram a declarar que “nem o delegado” acabaria com a festa, a festa foi encerrada e eles foram levados à Central de Flagrantes onde foram notificados por venda de bebida alcoólica a menor de idade e infração de medida sanitária preventiva.



*OExtra.Net