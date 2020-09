Os casos tratados como suspeitos são 90

publicado em 29/09/2020

Fernandópolis contabilizou nesta segunda-feira, 28, mais 34 testes positivos para coronavírus. O município tem agora com 2.603 infectados pela doença.

O informativo também aponta 5.954 testes negativos e 2.098 pacientes curados da doença. Os casos tratados como suspeitos são 90.

Conforme nova deliberação da Secretaria Estadual da Saúde, todas as pessoas com síndromes gripais são testadas por meio da coleta de exames para o Covid-19. A testagem é realizada de acordo com o período de início dos sintomas, por PCR ou Teste Rápido.



*OExtra.Net