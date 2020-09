De acordo com a assessoria, Renato Colombano e Weder Dores estão bem

publicado em 28/09/2020

O empresário Renato Colombano, candidato a prefeito pelo Republicano e o presidente do Patriota Weder Dores, sofreram um acidente na noite deste domingo (27) (Foto: Região Noroeste)

O empresário Renato Colombano, candidato a prefeito pelo Republicano e o presidente do Patriota Weder Dores, sofreram um acidente na noite deste domingo, 27, na rodovia Washington Luiz, próximo a cidade de São José Rio Preto.Os dois voltavam para Fernandópolis depois de participarem de uma reunião partidária na capital paulista. Durante o trajeto, o carro em que estavam o empresário e o presidente do partido Patriota se chocou com uma moto. Segundo a assessoria de Renato Colombano, os ocupantes da moto não foram atingidos porque foram arremessados antes do carro bater na motocicleta.Ainda de acordo com a assessoria, Renato Colombano e Weder Dores estão bem. Já com relação aos ocupantes da motocicleta, foram encaminhados para um hospital em Uchoa.Candidato a prefeito de Fernandópolis, o empresário Renato Colombano publicou uma nota em sua página no Facebook sobre o acidente envolvendo ele, o presidente do partido Patriota e dois passageiros de uma motocicleta.

Veja a Nota Oficial e o Post do candidato:

"O candidato a prefeito de Fernandópolis, do partido Republicanos, Renato Colombano, e o presidente do partido Patriota, Weder Dores, passam bem após sofrerem um acidente na rodovia Washington Luiz, próximo a cidade de Rio Preto, na noite deste domingo, dia 27.

Ambos foram socorridos sem ferimentos. Na próxima terça-feira, dia 29, Renato Colombano retorna com as atividades normais da campanha para prefeito em Fernandópolis" - postou.



*OCidadão.Net