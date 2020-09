Plantações de algodão voltaram a ganhar espaço em meio à cana, e as pastagens de gado e produtores tem tido grande lucratividade; na região o produto é beneficiado na Ouro Branco Algodoeira

publicado em 22/09/2020

A empresa especializada atua na parte de industrialização do produto que depois é destinado para o mercado interno e externo (Foto: Divulgação/ Ouro Branco Algodoeira)

Franclin Duarte

O chamado “ouro branco” voltou a tomar conta das lavouras na região de Votuporanga. Depois de perder espaço para o plantio de cana-de-açúcar e para as tradicionais pastagens de gado, as plantações de algodão ganharam força com investimentos em novas variedades de sementes, mudança no calendário de plantio e melhores negociações com o mercado de exportação. O resultado: uma maior lucratividade para os produtores.

Conforme levantamento feito pelo IEA (Instituto de Economia Agrícola), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na safra de algodão 2019, a área de plantio, estimada em 13,8 mil hectares, é 56% maior que a verificada na safra passada e a expectativa dos produtores é de um aumento, para a safra deste ano, de 250 arrobas por hectare de algodão plantado.

O produtor rural Osmair Guareschi investiu na plantação de algodão há três anos, com o plantio de 100 hectares. Depois, ele plantou, no ano passado, 1.200 hectares de algodão na propriedade que fica em Cardoso. Mas este ano, Osmair expandiu a área para 1.550 hectares de algodão. "A região estava muito arredia com o algodão. Não tínhamos boas empresas para comprar o produto, às vezes, quando tinha o comprador, os preços travavam na Bolsa de Valores".

Mas o produtor explica que a situação é outra agora, com boas negociações com o mercado externo, principalmente entre a China e o Japão. "Tivemos um período intenso de estiagem no ano passado, mas não afetou a produção do algodão. A lavoura está bonita, com um bom desenvolvimento da planta", analisou.

Os preços praticados com a produção de algodão na região de Votuporanga também animaram os cotonicultores. No ano passado, a arroba da pluma chegou a ser comercializada a R$ 100, mas o preço está em R$ 94 na última cotação, segundo informações de Guareschi.

Depois que o algodão é colhido no campo, o produtor rural disse que toda a produção é levada para uma beneficiadora instalada no município de Valentim Gentil. "Quando é colhido, o produto está com o caroço ainda. Dos 15 quilos de algodão, aproveita-se seis quilos de pluma, o restante é caroço". Osmair explicou que os subprodutos do algodão são utilizados para a fabricação de óleo e ainda para ração do gado em confinamento.

A beneficiadora