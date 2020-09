Além de agredir a namorada, o adolescente também esfaqueou o padrasto da vítima que tentou intervir na briga do casal aso foi registrado na delegacia

publicado em 03/09/2020

O jovem foi apreendido por lesão corporal dolosa (Foto: Reprodução/Sete Lagoas)

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde de quarta-feira, 2, após agredir a namorada, que tem a mesma idade dele, e esfaquear o padrasto da vítima. O caso aconteceu no bairro Solidariedade, em Rio Preto. A jovem está grávida de oito meses.Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica. Chegando ao local, se depararam com o padrasto da jovem com um ferimento profundo no braço, que, segundo ele, foi atingido tentando intervir na briga, sendo agredido pelo jovem.O homem foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde permanece internado.Em depoimento à polícia, a adolescente contou que o casal começou uma briga devido ao celular. Em seguida, o adolescente passou a agredi-la e quebrou objetos da casa. O padrasto tentou intervir, mas o menor pegou uma faca e golpeou o golpeou.A polícia encontrou o jovem a poucas quadras da casa. Ele negou as agressões e disse ter sido ameaçado pela namorada com uma marreta. Foi necessário utilizar algemas pois ele tentou fuga.O jovem foi apreendido por lesão corporal dolosa.*Diário da Região