As três pessoas que estavam no carro tiveram apenas ferimentos leves

publicado em 10/08/2020

O motorista, acabou perdendo o controle do carro, que tinha um barco acoplado na traseira, e capotou (Foto: Reprodução/O Extra.Net)

Um veículo com três pessoas de Fernandópolis sofreu um acidente neste sábado, 08, na vicinal Jarbas de Moraes, que liga Jales e Santa Albertina.

O motorista, acabou perdendo o controle do carro, que tinha um barco acoplado na traseira, e capotou.

As vítimas foram socorridas apenas com ferimentos leves por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu e levadas à Jales.



*O Extra.Net