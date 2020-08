Vítimas, todas do sexo feminino, de 5, 19 e 26 anos de idade, foram atendidas e liberadas; autor do crime deve responder por embriaguez ao volante e lesão corporal

publicado em 03/08/2020

Soldador é preso em flagrante após atropelar três pessoas em Fernandópolis (SP) (Foto: Reprodução/TVC Interior)

Um soldador de 38 anos foi preso em flagrante após atropelar três pessoas na Avenida da Saudade em Fernandópolis (SP), na noite deste domingo (2).De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, todas do sexo feminino, de 5, 19 e 26 anos, foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.Elas apresentaram apenas ferimentos leves e foram liberadas logo após o atendimento. O motorista foi encaminhado ao Plantão Policial e deve responder por embriaguez ao volante e lesão corporal.*G1.com