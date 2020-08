Empreendimento é resultado de parceria entre Secretaria de Estado da Habitação, Caixa e prefeitura

publicado em 10/08/2020

Para evitar aglomerações, a assinatura dos contratos e a entrega das chaves aconteceram de forma administrativa em tendas montadas no próprio Conjunto Habitacional Sebastianópolis do Sul D. (Foto: Estado de São Paulo)

Moradores de Sebastianópolis do Sul, região de São José do Rio Preto, receberam 45 moradias no último dia 5 de agosto. Para evitar aglomerações, a assinatura dos contratos e a entrega das chaves aconteceram de forma administrativa em tendas montadas no próprio Conjunto Habitacional Sebastianópolis do Sul D. O empreendimento é resultado de parceria entre Secretaria de Estado da Habitação, Caixa e prefeitura.A Secretaria de Estado da Habitação aportou, por meio da agência Casa Paulista, R$ 1,1 milhão nas moradias. O banco federal aplicou R$ 3 milhões e foi responsável pela licitação e acompanhamento das obras. O investimento total na obra foi de R$ 4,1 milhões.Entre os beneficiados, está a estagiária Lucimara Corrêa Veras, casada e com um filho. A família paga R$ 400 de aluguel com dificuldade, pois o marido está desempregado. “Recebemos as chaves em boa hora. A situação econômica está muito difícil. Em alguns meses tínhamos dificuldade de pagar todas as contas e ainda fazer compras no mercado. Agora, vamos pagar apenas R$ 80 mensais de prestação, então a vida vai melhorar muito, principalmente na alimentação. É a realização de um sonho e uma emoção tremenda”, afirmou.Com 48,81 metros quadrados de área construída, as casas têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As unidades respeitam e incorporam as melhorias estabelecidas como diretrizes de qualidade pela CDHU, como pisos cerâmicos em todos os cômodos, azulejos nas paredes hidráulicas, medidores de água individualizados, aquecimento solar para chuveiro e infraestrutura completa com acessibilidade, área de lazer e outras melhorias.Em Sebastianópolis do Sul, a CDHU já entregou 367 moradias, incluindo as 45 unidades habitacionais desta quarta-feira. Na região administrativa de São José do Rio Preto, foram entregues 47.068 moradias de interesse social. Outras 2.244 estão em obras. Essas unidades em andamento representam R? 117,7 milhões em investimentos pelos dois braços operacionais da Secretaria de Estado da Habitação – CDHU e Agência Casa Paulista.