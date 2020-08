Cidade chegou a 45 óbitos por Covid e 13.913 casos; curados são 10.492

19/08/2020

A Secretaria de Saúde de Rio Preto conrmou nesta terça-feira, 18, a morte de mais dez pessoas por coronavírus na cidade, totalizando 345. Esse é o terceiro maior número contabilizado em 24 horas - o maior desde o começo da pandemia foram 15 óbitos e o segundo maior, 11. Foram registrados ainda mais 161 casos, que agora totalizam 13.913. Desses, 10.492 (75%) estão recuperados. Os números foram reportados durante live na manhã desta terça.



A média móvel dos casos cou em 250,86 novas ocorrências a cada dia nos últimos sete dias e 6,43 novas mortes por dia, em média, no período. Em relação aos últimos 14 dias, a média de casos subiu 9,6% e a de mortes aumentou 18,4%. A Saúde arma que há uma tendência de queda no número de casos, mesmo que a quantidade de mortes permaneça elevada.



Conforme a pasta, na semana epidemiológica 30 foram noticados 1.651 casos de coronavírus; na semana 31, esse número aumentou para 1854, o ápice; na semana 32, foram 1.578; e na 33 foram 1.138. Atualmente a semana epidemiológica é a 34 - ainda há exames sem resultado divulgado. Ainda conforme a Saúde, a quantidade de casos graves vem diminuindo.



Foram noticados 172 na semana 31; 192 na 32 e na 33 esse número caiu para 141. Segundo Andreia Negri Reis, gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, a maior quantidade de casos graves na semana 32 reete o pico de leves na 31. "Quando eu tenho casos leves em uma semana, eles vão se agravar nas próximas semanas", arma.



O secretário de Saúde, Aldenis Borim, explicou em lives anteriores que a quantidade de mortes ainda alta é reexo do pico de casos ocorrido há algumas semanas - o quadro do paciente não ca grave tão logo ele apresenta os primeiros sintomas, isso só ocorre alguns dias depois e só aí a pessoa precisa de hospitalização, podendo falecer. Assim, o médico não espera uma redução na taxa de internações nos próximos dias. Região Além de Rio Preto, 12 cidades da região tiveram conrmações de mortes pela Covid-19. Em Fernandópolis, foi registrado o 26º óbito. A vítima é uma mulher de 61 anos, que tinha comorbidades. Catanduva registrou mais quatro óbitos, chegando a 78, de idosas de 84, 89 e 93 anos e idoso de 89 - todos estavam internados.



Em Olímpia, foram mais dois, chegando a 24, em idosos de 75 e 79 anos, ambos com comorbidades. Em Barretos, foi conrmado mais um óbito, totalizando agora 88. A vítima é uma idosa de 79 anos. Guapiaçu conrmou mais duas mortes, chegando a 19, e Votuporanga, mais uma, registrada em um idoso de 88 anos, com comorbidades. A 20ª vítima da doença em Mirassol era um idoso de 89 anos. Em Jaci, o quarto óbito foi conrmado em uma idosa de 87 anos que tinha comorbidades.



Américo de Campos também teve a quarta conrmação, em um idoso de 90 anos. Nova Aliança registrou o segundo óbito e Tanabi, o 19º. Em Jales, uma mulher de 63 anos e um homem de 65 não resistiram ao coronavírus. A cidade totaliza 18 mortes. País O Brasil registrou 1.352 novas mortes por Covid-19 nesta terça-feira, 18, elevando o total de óbitos pela doença para 109.888, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Com 47.784 novos registros da doença, o número total de conrmações de Covid-19 no País chegou a 3.407.354. Desses, 2.554.179 (75,8%) correspondem aos que se recuperaram e 772.540 (21,8%) estão ainda em acompanhamento.



São Paulo é o Estado com maior número de casos do novo coronavírus, 711.530, e atingiu um total de 27.315 óbitos. Em seguida, a Bahia tem 221.041 registros de Covid-19, com 4.542 mortes. O Rio de Janeiro voltou a aparecer em terceiro lugar com 199.480 casos da doença e 14.728 mortes.

