publicado em 03/08/2020

Em quase dois meses de uso, o drone flagrou uma ocorrência na região (Foto: Reprodução/G1.com)

A Polícia Ambiental começou a utilizar drone para combater a caça e pesca predatória, desmatamentos, queimadas e outros crimes cometidos em áreas urbanas e rurais na região noroeste paulista.Com o drone, a corporação consegue fiscalizar locais em que os policiais não conseguem chegar e identificar com mais facilidade os infratores que insistem em desrespeitar a lei.“A tecnologia é muito importante não só para o ramo da fiscalização ambiental, mas para fiscalização policial. Ela nos permite ter uma visão muito mais ampla do território em que vamos atuar”, afirma o tenente da Polícia Ambiental, Alonso Silva.Segundo a Polícia Ambiental, é a primeira vez que a tecnologia está sendo utilizada para facilitar as ações.Em quase dois meses de uso, o drone flagrou uma ocorrência na região. A embarcação e os equipamentos foram apreendidos e quatro pessoas, autuadas.“A imagem que o equipamento transmite é em tempo real e de imediato conseguimos ver o que as pessoas estão fazendo e tomar as medidas que precisamos. Conseguimos chegar bem próximo, tirar fotos e gravar”, afirma o tenente Alonso Silva.*G1.com