publicado em 29/08/2020

Jales registra nesta sexta-feira, 28 de agosto, a 22ª morte por complicações da Covid-19.A mulher, de 48 anos, havia testado positivo e estava internada desde a segunda-feira, 24 de agosto, na Santa Casa de Jales.A Prefeitura Municipal de Jales emitiu nota de pesar:Lamentando profundamente o falecimento, da servidora do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, Eliana Martins Ribeiro, de 48 anos, vítima da Covid-19. Eliana deixa dois filhos e o esposo. O prefeito Flávio Prandi Franco, o vice-prefeito José Devanir Rodrigues, equipe do CRAS e todos os servidores públicos municipais se solidarizam com os familiares e amigos nesse triste momento de dor e manifestam o mais profundo pesar.*Região Noroeste