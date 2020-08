Mas mesmo com a delegacia virtual, as delegacias estão funcionando normalmente e, para os casos graves, a pessoa pode procurar pessoalmente a polícia

publicado em 24/08/2020

Site para registrar ocorrência de crimes no Estado de SP (Foto: Reprodução)

Por causa da pandemia do coronavírus, a Polícia Civil está orientando a população a registrar ocorrências pelo site para evitar aglomerações nas delegacias.Mas mesmo com a delegacia virtual, as delegacias estão funcionando normalmente e, para os casos graves, a pessoa pode procurar pessoalmente a polícia.Roubo ou Furto de Veículos;Furto de Documentos/Celular/Placa de Veículo/Bicicleta;Perda de Documentos/Celular/Placa de Veículo;Roubo de Documentos, Celulares e/ou Objetos;Injúria, Calúnia ou Difamação;Acidente de Trânsito Sem Vítimas;Desaparecimento de Pessoas; Encontro de Pessoas;Furto de Fios/Cabos em vias públicas (somente para empresas concessionárias);Violência DomésticaProteção Animal.Estupro;Homicídio;Latrocínio (Roubo seguido de Morte)*G1.com