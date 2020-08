Crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, dia 12, na Vila Anchieta, em Rio Preto

publicado em 12/08/2020

Andressa Serantoni era personal trainer em Rio Preto (Foto: Reprodução/Instagram)

A personal trainer Andressa Serantoni, de 28 anos, foi assassinada a facadas no início da tarde desta quarta-feira, dia 12, na Vila Anchieta, em Rio Preto. Um casal suspeito de ter cometido o crime foi preso e levado para a Central de Flagrantes para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga a motivação do crime. Um dos suspeitos responde por outro homicídio cometido em 2015.Segundo informações da Polícia Militar, o casal esfaqueou a mulher após uma briga entre vizinhos. Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando uma testemunha avisou que Andressa havia sido esfaqueada. Eles foram até o local e encontraram o casal suspeito do crime em uma casa. Os dois foram presos em flagrante pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).A PM apreendeu a faca que teria sido usada no crime. O casal alegou que o homicídio aconteceu após uma briga, mas não explicou o que houve. O caso será investigado*Diário da região