publicado em 29/08/2020

Um rapaz, conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes, foi preso no início da noite desta sexta-feira, dia 28, durante uma abordagem realizada por Policiais da Foça Tática da Policia Militar, com apoio da Rocan. O fato aconteceu no cruzamento das ruas Nossa Senhora Aparecida com a Armando José Farinazzo, no bairro Corinto em Fernandópolis.No momento da abordagem, Jiraya dispensou duas porções de cocaína que esta em uma das mãos. Já a uma mulher que estava com ele nada de ilícito foi encontrado.Os policiais também foram até a casa do rapaz e encontraram escondido em um sofá, mais três porções de cocaína.Ele foi preso e conduzido ao Plantão Policial onde ficou a disposição da Justiça. A mulher foi liberada.Foram apreendidas cinco porções de cocaína, R$ 35 reais em dinheiro e um celular.*Região Noroeste