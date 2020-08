Incêndio teria começado por causa de botijão de gás mal colocado

publicado em 28/08/2020

Segundo informações preliminares de testemunhas, as chamas teriam começado por causa de um botijão de gás mal colocado (Foto: Reprodução/DL News)

Homens do Corpo de Bombeiros trabalham para apagar o fogo que se espalhou em uma casa, na tarde desta quinta-feira (27), na Vila Toninho.Segundo informações preliminares de testemunhas, as chamas teriam começado por causa de um botijão de gás mal colocado. A dona da casa e os filhos, que são crianças, conseguiram escapar do incêndio sem ferimentos.A ocorrência está em andamento.*DL News