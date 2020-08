Segundo o boletim divulgado pelo HB, os 117 leitos para a unidade de terapia intensiva estavam ocupados; Santa Casa também está lotada.

publicado em 03/08/2020

O Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) chegou a 100% da ocupação de leitos da UTI para tratamento de pacientes com ou suspeita de coronavírus neste sábado (1º).Os números foram divulgados neste domingo (2) e indicam internações até as 23h59 deste sábado. O número pode variar no decorrer do dia.Segundo o boletim divulgado pelo HB, os 117 leitos para a unidade de terapia intensiva estavam ocupados. Já na enfermaria, 131 pacientes estão internados, totalizando 248 pacientes internados no HB com ou suspeita do novo coronavírus.Neste sábado foram 13 altas hospitalares confirmadas.A Santa Casa de Rio Preto também está com 100% da ocupação de leitos na UTI. Ao todo, são 36 vagas ocupadas. A enfermaria está com 94% de ocupação, com 42 leitos ocupados dos 45 disponíveis.Já no Hospital de Jaci (SP), onde a prefeitura de Rio Preto contratou leitos para pacientes da cidade, é a enfermaria que está com 100% das vagas ocupadas – 18 leitos no total. A UTI está neste momento com sete pacientes internados e a capacidade, 10 – 70% de ocupação.*G1