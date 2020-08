Criminosos conseguiu enganar dois moradores. Um deles perdeu R$ 2,5 mil

publicado em 05/08/2020

De acordo com o boletim de ocorrência, o criminoso ligava para as vítimas, dizia que o cartão de crédito delas tinha sido clonado e solicitava dados.Em seguida, o suspeito ia até a casa das vítimas fingindo ser agente da Polícia Federal, pegava os cartões de créditos e aplicava os golpes.Durante uma das vítimas, um morador desconfiou e acionou a Polícia Militar, que compareceu ao endereço e prendeu o homem por estelionato.Ainda segundo o boletim de ocorrência, duas pessoas caíram no gole aplicado pelo suspeito. Uma delas perdeu R$ 2,5 mil. A Polícia Civil continua investigando o caso.*G1.com