Região

Edinho pede a Doria reavaliação para levar região à fase amarela

Prefeito de Rio Preto pediu ao governo do estado que as reclassificações do Plano São Paulo sejam semanais

publicado em 26/08/2020

?Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (Foto: Marcos Morelli/Prefeitura de Rio Preto)



No documento, o prefeito diz ao governador que Rio Preto está na fase laranja desde 1º de junho e solicita a revisão e reclassificação das fases por semana e não por quinzena, uma vez que, segundo ele, os dados têm mostrado que é necessária maior flexibilização e agilidade.



No pedido, Edinho cita que houve redução de 20% das notificações de síndrome gripal nas últimas semanas, e os novos casos de Covid caíram 30%. Considerando os últimos 14 dias, o documento fala em queda maior que 15% e redução de 34% da média móvel de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).



Edinho destaca ainda a estabilização da variação de mortes na comparação com os últimos 15 dias, além da redução de atendimentos nas unidades de atenção básica de saúde (queda de 16%) e internações, que nos últimos sete dias vêm se mantendo abaixo de 75% em ocupação de leitos.



Caso o Estado decida manter Rio Preto na fase laranja, o prefeito pede a possibilidade de ampliar o atendimento ao público para 6 horas em vez das 4 horas propostas na etapa do Plano São Paulo.



Se considerados os números desta terça-feira, não estaria apta para avançar de fase.



Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/regiao/2020/08/edinho-pede-a-doria-reavaliacao-para-levar-regiao-a-fase-amarela-n63158