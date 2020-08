Ao todo, há 50 casos confirmados ou suspeitos nas cadeias da região

publicado em 14/08/2020

No Centro de Progressão Penitenciário (CPP), são cinco servidores com confirmação da doença - todos já recuperados (Foto: Arquivo/Diário da Região)

A Defensoria Pública de Rio Preto pediu à Justiça providências em relação a presos que contraíram o coronavírus em cadeias de Rio Preto e região. Nas sete unidades do Noroeste Paulista, há 50 casos positivos ou suspeitos da doença, entre presos e carcereiros.O defensor público de Rio Preto Leandro de Castro Silva arma que alguns destes presos estão no grupo de risco, por serem portadores de doenças ou terem acima de 60 anos. "Já temos muitas contaminações no sistema prisional da região. A Defensoria Pública e o Ministério Público entraram com estes pedidos, como recomenda o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)", arma o defensor."Dos que estão efetivamento com Covid, pedimos a prisão domiciliar". Segundo ele, é melhor retirar o detento com encarceramento para facilitar seu atendimento pela rede pública e evitar que ele seja um foco de contaminação para outros condenados da cadeia.Como os presos estão com a saidinha temporária suspensa e sem direito à visita de familiares desde março deste ano, a maior suspeita da Defensoria é de que a doença tenha entrado no encarceramento por meio de funcionários assintomáticos, que transmitiram o vírus sem saber.Nas unidades prisionais de Rio Preto, são 27 casos positivos e 14 em investigação. No Centro de Progressão Penitenciário (CPP), são cinco servidores com conrmação da doença - todos já recuperados - e dez presos - nove isolados dos outros detentos e um que foi colocado em liberdade após alvará de soltura. Há ainda 12 casos suspeitos - seis em servidores e seis em presos.A partir do surgimento de casos suspeitos entre os presos, o paciente é isolado e a Vigilância Epidemiológica local é contatada, informou a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP).No Centro de Detenção Provisória (CDP), foram infectados sete servidores - seis já recuperados - e cinco presos - todos isolados dos demais. Outros dois carcereiros estão afastados por suspeita da doença.Na região, há cinco presos contaminados no CDP de Paulo de Faria, três casos conrmados e dois suspeitos, mas todos já estão isolados. No CDP de Icém há três carcereiros afastados por terem suspeita de Covid-19.Em Riolândia, há apenas um preso contaminado na Penitenciária. O detento está internado no Hospital de Base por um problema intestinal. Segundo a SAP, ele já está recuperado da Covid. NO CDP de Riolândia e no Centro de Ressocialização Feminino (CRF) de Rio Preto, não houve registro de casos nem suspeita.Responsável por monitorar a situação da Covid no sistema prisional da região, o juiz Evandro Pelarin, do Departamento Estadual de Execuções Criminais (Deecrim), arma que tem cobrado regularmente dos diretores a situação da doença na região."São sempre analisados caso a caso. Se o pedido de domiciliar tem como fundamento a Covid, verica-se se há risco efetivo ou iminente ao sentenciado, em razão da patologia apresentada, e aos demais sentenciados, se o analisado está doente da Covid e em que condições ele está".Pelarin arma que desde o início da pandemia, 50 presos do grupo de risco foram colocados em prisão domiciliar. O juiz diz que isto corresponde a 10% das 500 solicitações recebidas pela Justiça.Positivos 5 servidores - todos já se recuperaram e retornaram ao trabalho 10 detentos - 9 estão isolados e um saiu após alvará de soltura Suspeitos 6 servidores - todos afastados das funções, em isolamento social 6 detentos - que estão isoladosCentro de Detenção Provisória (CDP) Positivo 6 servidores - 5 já se recuperaram e 1 segue em isolamento 1 servidor conrmado por teste rápido - já se recuperou 1 preso - isolado dos demais 4 presos com conrmação por teste rápido - todos isolados Suspeitos 2 servidores - todos afastados das funções, em isolamento socialCentro de Ressocialização Feminina (CRF) Não há casosRiolândia CDP Não há casos.Penitenciária 1 preso - recuperado da Covid, mas internado no HB com problema intestinalPaulo de Faria CDP Confirmados 3 presos - todos isolados Suspeitos 2 presos - ambos isoladosIcém Suspeitos 3 servidores - todos afastados*Diário da Região/Marco Antônio dos Santos