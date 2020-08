Segundo informações de populares, a vítima teria se jogado na frente do veiculo, caracterizando suicídio

publicado em 17/08/2020

Um ciclista, com idade entre 25 e 30 anos, morreu atropelado por uma carreta que seguia na rodovia Euclides da Cunha próximo ao pontilhão de Água Vermelha em Fernandópolis. O fato acontece na noite deste sábado, dia 15.Segundo informações de populares, a vítima teria se jogado na frente do veiculo, caracterizando suicídio, mas a perícia deve identificar realmente se esse fato é concreto ou aconteceu apenas o atropelamento. Ele era morador no bairro Redentor em Fernandópolis e acabou morrendo no local.Uma equipe do Samu esteve no local para atestar o óbito, além da Polícia Militar e Polícia Rodoviária para ajudar no controle do trânsito até que a pista fosse liberada.*Região Noroeste