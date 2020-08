O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, armou nesta segunda-feira (17), que a região administrativa de Rio Preto vai avançar para a fase 3 — amarela

publicado em 18/08/2020

O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, armou nesta segunda-feira, 17, que a região administrativa de Rio Preto vai avançar para a fase 3 — amarela — do Plano São Paulo se a ocupação de leitos da UTI recuar abaixo dos 75%.Atualmente, esse índice é de 78,9%. Ou seja, até sexta-feira, 21, essa taxa teria de retroceder 3,9 pontos percentuais. Vinholi alertou também que, caso o índice de internações por conta da pandemia do coronavírus, avance e supere os 80% de ocupação de UTI a região pode regredir para a fase 1 do plano — a vermelha —, quando apenas serviços essenciais poderiam funcionar. Atualmente, estamos na fase 2 — laranja.De acordo com o secretário, a estratégia para tentar reduzir a ocupação de leitos na região da Diretoria Regional de Saúde (DRS-15), que reúne 102 municípios, é aumentar a quantidade de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A DRS-15 tenta criar mais 15 novos leitos na região nesta semana.Para Vinholi, se não fosse a capacidade hospitalar, a região já teria sido classificada na fase vermelha do plano estadual. "E estamos buscando alternativas de aumento de leitos para baixar essa ocupação (de UTI)", armou o secretário.O secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, afirmou que existe a expectativa de que a cidade possa avançar esta semana à próxima fase do plano, o que permitiria a abertura de bares, restaurantes e academias. Ele, porém, considera "improvável", mas não impossível, a regressão.