Ela foi socorrida e encaminhada à UPA Santo Antonio e depois transferida para o Hospital Austa

publicado em 14/08/2020

Após passar por atendimento médico na UPA, a vítima foi transferida para o Austa (Foto: Getty Images/iStockphoto)

Uma adolescente de 13 anos foi atingida por tiros na noite de quinta-feira, 13, no bairro Jardim Santo Antonio, em Rio Preto. A menina foi socorrida e encaminhada à UPA Santo Antonio e depois transferida para o Hospital Austa.Segundo informações do boletim de ocorrência a adolescente estava com uma amiga em frente a residência enquanto esperava um motorista de aplicativo para voltar a sua casa no Nova Esperança. Em um determinado momento, dois homens, que estavam em uma moto, atiraram. Os tiros acertaram uma das coxas da vítima e o outro a região das nádegas.A menina foi socorrida por um jovem de 20 anos. Segundo a vítima, ele seria o alvo dos disparos. Ele levou a vítima até a UPA e depois se apresentou à delegacia. Em pesquisa foi constatado que ele era tinha sido preso, mas foi solto. O jovem armou à polícia que viu quando quatro homens passaram de moto e atiraram.Ele relatou também que tem um relacionamento amoroso com a vítima. Em depoimento, o jovem alegou que a vítima teria sofrido uma tentativa de roubo, por estar com um iPhone no bolso.Após passar por atendimento médico na UPA, a vítima foi transferida para o Austa.Um boletim de ocorrência de disparo de arma de fogo e lesão corporal foi registrado. A polícia tenta identicar os autores dos disparos.*Diário da Região