publicado em 22/07/2020

Policiais do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam, nesta terça-feira (21), um homem de 22 anos suspeito de matar a tiros o jovem Carlos Daniel dos Santos Oliveira, de 20 anos, no dia 9, no bairro João Paulo II, em Rio Preto. O suspeito estava escondido em uma casa no condomínio Quinta do Lago, no Parque Residencial Damha.De acordo com informações do Baep, a corporação recebeu a informação de que o homem estava com um mandado de prisão temporária por homicídio. Ao ver os policiais, ele tentou fugir a pé, mas foi pego.O rapaz foi apresentado na Deic e vai ficar preso temporariamente por 30 dias. Outro suspeito de cometer o crime em conjunto com ele também está preso no local. O carro usado no crime foi apreendido.O assassinatoCarlos Daniel foi socorrido por um desconhecido e levado até a Upa Jaguaré. Ele sofreu perfurações na cabeça, costas, pescoço, peito, rosto e olho, mas não resistiu.*DL News