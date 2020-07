Município registra no total 393 casos positivos para Covid-19

publicado em 29/07/2020

Com 393 casos positivos para Covid-19, Santa Fé do Sul confirmou nesta terça-feira, 28 de julho, mais três óbitos por consequências do novo coronavírus. O 17º registrado no município trata-se de uma pessoa do sexo masculino, de 78 anos, portador de comorbidades. Este óbito ocorreu no último sábado, 24 de julho, e o paciente estava internado na UTI do hospital de Novo Horizonte. A Secretaria de Saúde teve acesso aos documentos oficiais através da família, ontem, 27 de julho.

Hoje também foi comunicado o 18º óbito registrado no município. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, de 71 anos, portador de comorbidades. O óbito ocorreu no último dia 24 de julho, e o paciente estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto.



E também comunica o 19º óbito, pela Covid-19, que ocorreu no último dia 26 de julho, de um paciente do sexo masculino, de 66 anos, portador de comorbidades que estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

*O Extra.net