Essa é a segunda vez nesta semana que o hospital atinge ocupação máxima dos leitos da UTI

publicado em 31/07/2020

O hospital tem 38 leitos de UTI disponíveis, sendo que todos estão lotados (Foto: Reprodução)

A Santa Casa de Rio Preto informou nesta sexta-feira, 31, que chegou a 100% o número de leitos ocupados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com a Covid-19. Essa é a segunda vez nesta semana que o hospital atinge ocupação máxima dos leitos na UTI.A enfermaria do hospital atingiu nesta sexta 80% da capacidade. No total, são 45 leitos de enfermaria e 36 da UTI (esses todos ocupados).Ainda neste mês, nos dias 10, 16 e 31, o hospital já havia informado a lotação.O Hospital de Base, até quinta-feira, 30, tinha 212 pacientes internados com suspeita e casos conrmados da Covid-19. Desse total, 108 estão na enfermaria e 104 na UTI.*Diário da Região