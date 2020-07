A live será beneficente à AACD, com transmissão pela televisão em canal aberto e pelo Youtube

publicado em 11/07/2020

Com montarias em touros e show solidário, a 24ª edição do Rio Preto Country Bulls será realizada de maneira simbólica e virtual no próximo dia 25 de julho. A transmissão será feita pela Tv Band e pelo Youtube, com início às 16h.

Para os fãs de rodeio e mantendo a tradição de mais de duas décadas de evento, a versão online também contará com montarias em touros. A locução e apresentação da live ficará sob responsabilidade de Cuiabano Lima, voz marcante e uma das referência em narração de rodeio no Brasil.

Após as montarias, os telespectadores e internautas poderão conferir show com a dupla João Bosco e Vinícius, donos de sucessos como "Segunda Taça", "Bem longe de você" e "Enquanto tiver briga".