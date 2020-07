Pais podem adquirir produtos alimentícios nos estabelecimentos credenciados

publicado em 04/07/2020

Segundo a prefeitura, o repasse do dinheiro é feito para a empresa M&S que administra o cartão (Foto: Reprodução/Cidadão Net)

A Prefeitura de Fernandópolis depositou nesta quinta-feira, 2, os créditos referentes ao “Bolsa Merenda” na conta dos alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, 6.281 alunos vão receber o benefício no valor de R$ 70 em julho.Segundo a prefeitura, o repasse do dinheiro é feito para a empresa M&S que administra o cartão. Após o repasse, a empresa "carrega" os cartões e a família utiliza os créditos nos estabelecimentos credenciados na cidade.“É importante que os pais façam uma boa destinação deste recurso, investindo na aquisição de alimentos saudáveis para garantir um bom desenvolvimento de nossas crianças. Estudante bem alimentado tem um rendimento escolar melhor, por isso é tão importante que esta verba chegue às famílias fernandopolenses”, disse o prefeito André Pessuto.Ainda de acordo com a prefeitura, o dinheiro é creditado em um cartão e pode ser utilizado nos supermercados credenciados pela Prefeitura de Fernandópolis. Antes de efetuar a comprar, é importante verificar se o estabelecimento aceita o cartão. Não é permitida a compra de bebida alcoólica com este benefício.*Cidadão Net