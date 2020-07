O novo decreto será publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial

publicado em 29/07/2020

O representante do setor supermercadista afirma que não foram procurados por ninguém da Prefeitura para apresentar essa proposta de ampliação Foto: Reprodução/Diário da Região)

A Prefeitura de Rio Preto decidiu mais uma vez seguir a recomendação do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus e vai prorrogar até dia 10 de agosto a Lei Seca e a proibição da abertura dos supermercados e hipermercados anos sábados e domingos.O novo decreto será publicano nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial (Jornal DHoje) e passa a valer nesta quinta-feira (30) até o dia 10 de agosto.O decreto mantém a proibição da venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos do município nas 24 horas dos sábados e domingos e das 20h00 às 6h00 de segunda a sexta-feira.O novo decreto traz uma novidade para o setor supermercadista, que continua proibido de funcionar aos finais de semana com atendimento presencial, mas até a ampliação do horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, os estabelecimentos poderão funcionar das 6h00 a Meia Noite.“Tomamos essa medida para que as pessoas possam ter mais tempo para fazer suas compras durante a semana. Essa alteração visa evitar ao máximo o número de pessoas ao mesmo tempo no mesmo estabelecimento”, afirmou o prefeito Edinho Araújo (MDB) em reunião realizada com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.O Comitê continuará monitorando diariamente o número de casos, a ocupação dos leitos e outros indicadores da Covid-19 e informando a população com transparência. “Estamos registrando um aumento de novos contaminados e pessoas internadas. A situação dos hospitais que atendem a cidade já está preocupante. Temos grande risco de retornarmos a fase vermelha, mais restritiva, caso o avanço da contaminação não seja controlado imediatamente”, salientou o secretário de Saúde, Aldenis Borin.A APAS (Associação Paulista dos Supermercados) lamentou a decisão tomada pela prefeitura de prorrogar essa proibição da abertura dos supermercados aos finais de semana. Segundo José Luís Sanches, diretor regional da APAS, eles devem entrar na justiça novamente para tentar reverter essa situação. “Vamos ter que fechar esse e o outro final de semana e o duro é que o outro vai ser o Dia dos Pais”, lamentou Sanches.O representante do setor supermercadista afirma que não foram procurados por ninguém da Prefeitura para apresentar essa proposta de ampliação do horário de funcionamento de segunda a sexta-feira até a meia noite.O Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) que representa os trabalhadores dos supermercados e hipermercados afirma que o decreto é prejudicial aos trabalhadores.Segundo o diretor jurídico do sindicato, Miltermai Ascêncio Sanches, salienta que as empresas terão que criar três turnos de trabalho com jornada de 6 horas diárias cada para atender essa demanda de horário ampliado.Ele conclui que não foi feita uma analisa minuciosa dos direitos dos trabalhadores ao elaborar esse decreto e que somente privilegiou o setor empresarial.O diretor jurídico está preocupado em especial com os trabalhadores do turno inicial que começa às 6 horas e do último turno que saíra a partir de meia noite, em especial no que diz respeito à locomoção deste trabalhador para chegar ao trabalho e no último caso para chegar à sua residência no inicio da madrugada.A vereadora e presidente licenciada do Sincomerciários, Márcia Caldas (PSD), aproveitou que na sessão desta terça-feira (28) estava presente o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, para questiona-lo sobre o que será feito para atender os trabalhadores com essa ampliação do horário do setor supermercadista. Para ela no secretário afirmou que irá conversar com os técnicos para buscar uma solução para essa nova realidade do comércio. Afirmando que faram de tudo que para as pessoas não fiquem sem transporte.