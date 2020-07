Para lamentar uma brincadeira de mau gosto (“fake news”)

publicado em 02/07/2020

Usaram a marca da prefeitura para anunciar um rodizio de pedestres em Fernandópolis a partir desta quinta-feira (Foto: Reprodução/Cidadão.Net)

No dia que Fernandópolis ultrapassou a marca de 500 casos positivos de coronavírus e sete mortes, o prefeito André Pessuto foi as redes por volta das 22 horas desta quarta-feira, 1º, para lamentar uma brincadeira de mau gosto (“fake news”) que utilizava a marca da prefeitura para anunciar um rodizio de pedestres em Fernandópolis a partir desta quinta-feira.“Lamentável !! Pode parecer Legal a brincadeira, mas Não é! O que leva em plena Pandemia, com pessoas morrendo, famílias chorando, esse tipo de brincadeira usando o nome da Prefeitura?”, indagou o prefeito.“O momento é de amor ao próximo e cooperação. O tempo que a pessoa perdeu fazendo isso, podia estar fazendo uma arte explicando como se usa uma máscara, sobre o distanciamento social etc. É triste e desanima ver como esse momento grave é levado na brincadeira por algumas pessoas”, finalizou.