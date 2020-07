As contratações serão realizadas por tempo determinado de dois meses, para atender à necessidade temporária

publicado em 22/07/2020

Legenda: O prefeito de Fernandópolis irá contratar enfermeiros temporariamente para reforçar a equipe da Santa Casa local. (Foto: Prefeitura de Fernandópolis)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito de Fernandópolis André Pessuto (DEM) publicou ontem um decreto para a contratação de enfermeiros que vão reforçar a equipe na unidade dedicada ao atendimento de síndromes gripais, prestando atendimento ambulatorial de urgência e emergência a pacientes infectados pelo novo coronavírus junto à Santa Casa da cidade vizinha.

O decreto assinado por Pessuto trata da criação de funções públicas para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. São quatro cargos de enfermeiro. As contratações serão para regime de CLT, com jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (noturno ou diurno), com vencimentos fixados no valor de R$ 3.516,14, para prestar serviços temporários.

As contratações serão realizadas por tempo determinado de dois meses, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, podendo ser prorrogada pelo período máximo de seis meses.