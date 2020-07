Um pedreiro de 47 anos foi preso no último sábado por tentativa de homicídio, a vítima é a mulher dele, uma faxineira de 43 anos

publicado em 07/07/2020

A vítima foi ouvida e não desejou solicitar medida protetiva contra o autor(Foto: Reprodução/Mídias Sociais)

Um pedreiro de 47 anos foi preso no último sábado por tentativa de homicídio no Parque Industrial em Rio Preto. A vítima é a mulher dele, uma faxineira de 43 anos.De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que discutiu com o marido e que ele pegou uma faca e a golpeou no pescoço. Ela disse que o homem estava embriagado e agressivo.Quando os policiais chegaram, foram informados que o autor estaria em uma esquina próxima ao local. Ele foi encontrado com ferimentos leves no braços e com uma faca média de cozinha.A vítima contou que quando o marido deixou o local e ela percebeu que havia sido ferida, saiu de casa na mesma direção. Um popular viu o ferimento e acionou atendimento médico para ela. Ela foi atendida e depois compareceu na Central de Flagrantes.Na delegacia não foi possível interrogar o suspeito, pois estava embriagado e dizia palavras desconexas. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça.A vítima foi ouvida e não desejou solicitar medida protetiva contra o autor. A faca apresentada foi apreendida pela polícia.*DLNews