O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu liminar à Prefeitura de Rio Preto e determinou fechamento

publicado em 23/07/2020

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu liminar à Prefeitura de Rio Preto e determinou fechamento de supermercados e hipermercados neste sábado e domingo. O ministro acolheu recurso da Prefeitura contra decisão do Tribunal de Justiça que havia suspendido a norma estabelecida por decreto pelo prefeito Edinho Araújo (MDB).



"Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, até o respectivo trânsito em julgado da ação a que se refere. Comunique-se com urgência. Após, notifiquem-se os interessados para manifestação. Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República." (Com Diário da Região)

*Diário da Região