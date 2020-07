A decisão do magistrado acata pedido de processo judicial

publicado em 11/07/2020

O juiz do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo Ronaldo João Roth derrubou a resolução da Secretaria de Segurança Pública (SSP) que determinava que os policiais militares entregassem as armas nas delegacias após envolvimento em ocorrência de morte de civis em confronto policial.A decisão do magistrado acata pedido de processo judicial impetrada pelo advogado Azor Lopes, de Rio Preto, em nome da Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo (Defenda PM). A decisão dá direito aos oficiais da PM de entregarem as armas usadas em confronto apenas para o setor de inquérito da PM.Emitida em 2015, a resolução da SSP estabelece que os PMs devem preservar o local do crime em que há morte decorrente de intervenção policial e aguardar a chegada do delegado da Polícia Civil. A medida foi assinada pelo então secretário de Segurança Pública do Estado Alexandre de Moraes, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).A entidade entrou com ação após o comandante geral da PM, Fernando Alencar Medeiros, reforçar por meio de comunicado que todos os batalhões deveriam acatar o que determina a resolução da SSP.Segundo Azor, o fato dos crimes serem investigados, por meio de inquérito da PM, não resultará em impunidade. "A decisão da Justiça Militar tem fundamento bem simples a partir da expressão literal da lei, que vale desde 1996. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. Nessa linha, o próprio ministro Alexandre de Moraes no STF já decidiu: caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum", comenta.Contrária à decisão, a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi Galinati, diz que cabe à Justiça Militar apenas julgar crimes previstos nas regras internas da corporação, o que não inclui morte de civil em decorrência de confronto. "A competência para apurar suspeita de crime doloso contra civil, praticado por policial militar, em serviço, cabe à Polícia Civil. O julgamento deve ser feito pela Justiça Estadual, por meio do Tribunal do Júri, conforme está na Constituição Federal", diz a dirigente.Porta-voz do Deinter da região de Rio Preto, o delegado Raimundo Cortizo afirma que a Polícia Civil ainda não foi comunicada da decisão judicial. "Somente depois da Secretaria de Segurança Pública ser comunicada iremos saber quais as orientações que serão dadas para a Polícia Civil", diz o delegado.Por meio de nota, a SSP informou que o comando da Polícia Militar estuda entrar com recurso judicial contra a decisão da Justiça Militar.*Diário da Região