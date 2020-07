Ele aproveitou o momento que o marido dela saiu de casa e pulou o muro para entrar

publicado em 06/07/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa/Reprodução/DL News)

Um jovem de 26 anos foi preso nesta madrugada de segunda-feira (6) por estuprar a vizinha no Jardim Antunes. Ele aproveitou o momento que o marido dela saiu de casa e pulou o muro para entrar.Segundo o que consta no boletim de ocorrência, a mulher estava sozinha, pois o marido havia saído com a filha dele do relacionamento anterior. Ela ficou com a ficou com filha de três anos na casa e tomou medicamentos para dormir.A vítima, que também tem 26 anos, só acordou quando percebeu que o homem estava a estuprando e gritou. Neste momento ele foi embora. Para a polícia ela contou que era o vizinho dela e que vestia um moletom azul e vermelho com símbolo de time.A PM seguiu até a casa do suspeito e o portão estava apenas encostado e com uma luz acesa. Quando chamaram por ele a luz se apagou. Os policiais entraram e encontraram o jovem em um cômodo sentado na cama ao lado da avó que estava deitada.Inicialmente ele tentou negar o ocorrido, mas foi visto um moletom azul e vermelho com marca de time. Ele passou então a dizer que havia cheirado muita cocaína e não se lembrava de ter ido na casa da vizinha.A vítima desejou representar criminalmente contra ele e então foi encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade para realização de exame de corpo de delito.Ele foi preso por estupro e permanece à disposição da Justiça.*DL News