publicado em 30/07/2020

Nas últimas 24 horas, a Vigilância Epidemiológica Municipal registrou 47 notificações de casos suspeitos para a Covid-19 em Jales.

Destes casos ou em outros notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 47 testaram como negativos, seis foram descartados por critérios epidemiológicos, 28 casos já diagnosticados como positivos foram recuperados da doença e outros 16 tiveram resultados positivos em mulheres de 19, 21, 28, 39, 43, 46, 55, 69 e 80 anos; homens de 24, 25, 25, 41, 45, 65 e 81.

O município soma agora 573 casos da doença.



Com o resultado do exame confirmado como positivo para a Covid-19, foi confirmado o sétimo óbito do município. Trata-se de uma mulher de 80 anos que faleceu na noite de segunda-feira, dia 27 de julho, e que estava internada na UTI da Santa Casa.

*O Extra.Net