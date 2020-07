Na região de Rio Preto, taxa de ocupação da UTI está em 65% e da enfermaria em 43%

publicado em 11/07/2020

(Foto: Reprodução/Diário da Região)

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, anunciou nesta sexta-feira, 10, uma parceria para mais 20 leitos de UTI de Covid no Lar São Francisco de Assis na Providência Divina, em Jaci. O convênio também prevê mais 33 leitos de enfermaria no hospital para pacientes rio-pretenses - outros 18 leitos do tipo funcionam no hospital para atender Rio Preto e região e dez já estão ocupados com rio-pretenses. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS-15) marcou 65,1% de ocupação nas unidades intensivas e 43,1% de lotação nos leitos clínicos nas 102 cidades da região.A previsão é de que os 53 novos leitos comecem a funcionar na próxima semana. Segundo a Saúde, as vagas de UTI serão pagas por dia de uso, no valor de R$ 1,6 mil. Já os leitos de enfermaria serão pagos por Autorização de Internação Hospitalar (AIH), no valor R$ 1,5 mil, para uma média de cinco dias de internação.De acordo com a Secretaria, a opção por ampliar leitos em Jaci se tornou mais viável economicamente. "Neste convênio, a Prefeitura fará o pagamento e caberá ao Hospital da Associação São Francisco de Assis na Providência Divina fornecer infraestrutura e recursos humanos", afirma nota. "Vimos os custos. Para montar um hospital de campanha é um dinheiro alto", afirma o secretário, Aldenis Borim.Segundo Borim, a ampliação em Jaci também se tornou mais ágil. "Um hospital de campanha demora, enquanto um hospital pronto é rápido. Além da qualidade que é muito melhor para o paciente", disse durante live nesta sexta-feira. "Até o final de semana que vem (a unidade em Jaci) estará com UTI funcionando", afirmou. Com a parceria, o hospital de campanha no complexo de Saúde do Santo Antônio e na maternidade de Mirassol, por enquanto, estão fora dos planos da Saúde.Rio PretoSegundo o balanço desta sexta-feira, 10, Rio Preto tem 237 moradores internados com suspeita ou confirmação de Covid - 114 em leitos de UTI e 123 em vagas de enfermaria nos hospitais públicos e privados da cidade. A Santa Casa, responsável por atender pacientes de Rio Preto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) bateu os 100% de ocupação nos leitos de UTI e enfermaria no final da tarde. "Durante as altas deste sábado esse número deve mudar", afirmou o diretor, Valdir Furlan.No Hospital de base, que atende Rio Preto e o restante da região, 87 dos 117 leitos de UTI e 118 das 280 vagas de enfermaria estavam com pacientes nesta sexta-feira.RegiãoDas cidades da DRS-15, Votuporanga fechou o dia com lotação total dos 20 leitos de enfermaria e 68,7% das 16 vagas de UTI ocupadas. "A segunda UTI Covid da Santa Casa, com oito leitos, está pronta e possivelmente entrará em funcionamento no próximo dia 13, quando está previsto o recebimento dos medicamentos (anestésicos e relaxantes musculares)", informou a prefeitura.Em Jales, cidade que também atende Santa Salete, Urânia e outros municípios do entorno, 60% dos dez leitos de enfermarias e 16,67% das seis vagas de UTI estavam ocupadas. Fernandópolis não informou a taxa de ocupação dos 18 leitos de enfermaria e seis do UTI da cidade exclusivos para Covid. Os municípios informaram que em caso de gravidade ou em caso de falta de leitos há transferências a outros hospitais, como o Hospital de Base.*Diário da Região