publicado em 18/07/2020

Um pedreiro de 46 anos foi morto a facadas na noite desta sexta-feira, 17, por volta das 19h, em Urupês. Segundo o boletim de ocorrência, o homem e a namorada conversavam dentro de um veículo estacionado na frente da residência da vítima, no bairro Vila Celso Mauad.De acordo com a Polícia Militar, nesse momento o ex-marido da mulher surpreendeu o casal e iniciou as agressões. Ele esfaqueou a vítima com três golpes no peito. Antes de fugir, ele ainda teria desferido socos no rosto da ex-mulher.O pedreiro chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos.O autor do crime, que é um lavrador, fugiu do local, mas foi encontrado horas depois no município de Marapoama. Ele foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de homicídio doloso. A faca usada no crime não foi encontrada.*Diário da Região